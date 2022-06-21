أمانة عسير تتيح “خدمات المتاجر المتنقلة” لدعم الأفراد في مزاولة أعمال البيع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير
سعيًا من أمانة منطقة عسير في دعم قطاع الأعمال، وتمكين الأفراد من مزاولة أعمال البيع ، أطلقت خدمات المتاجر المتنقلة عبر منصة «بلدي» التي تُمكّن الأفراد من إصدار رخصة لمنفذ بيع متجر متنقل، أو عربة متنقلة للأنشطة الغذائية وغير الغذائية؛ وذلك بهدف تنظيم عملية البيع في الأماكن العامة من خلال حاضنات الأعمال ومسارات العربات المتنقلة، والحرص على سلامة الزوّار، وخلق بيئة جاذبة.
وتهدف الأمانة من خلال خدمات المتاجر المتنقلة إلى خلق فرص استثمارية جديدة في قطاع الأعمال، وطرح المزيد من فرص العمل للباحثين عن عمل؛ وذلك من خلال تسهيل إجراءات التراخيص، والحصول عليها عن طريق الاستفادة من الخدمات الرقمية التي تم طرحها عبر منصة «بلدي» من خلال الموقع الإلكتروني، أو التطبيق المتوفر على الأجهزة الذكية دون الحاجة إلى زيارة الأمانة أو البلديات ، وذلك ضمن الخطط الإستراتيجية للتحول الرقمي، كما أن الخدمات المقدّمة تساهم مباشرة في تحسين المشهد الحضري في مدن و محافظات المنطقة بتوفير بيئة آمنة ومنظمة.
والجدير بالذكر أن أمانة عسير أطلقت حزمة من الخدمات للمتاجر المتنقلة، وتشمل: ( إصدار رخصة مؤقتة لمنفذ بيع متجر متنقل – تعديل رخصة مؤقتة لمنفذ بيع متجر متنقل – إلغاء رخصة مؤقتة لمنفذ بيع متجر متنقل – إصدار رخصة عربة متنقلة – تعديل رخصة عربة متنقلة – تجديد رخصة عربة متنقلة – وإلغاء رخصة عربة متنقلة)، كما يشترط للاستفادة من هذه الخدمات أن يكون المتقدّم بطلب الخدمة سعودي الجنسية، لا يقل عمره عن 18 سنة، وألّا يكون موظفًا حكوميًّا .
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