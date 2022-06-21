وزير “البيئة” يشكر القيادة بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بنقل أصول “التحلية” إلى شركة “حلول المياه”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
رفع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة شركة حلول المياه المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بنقل أصول المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى شركة حلول المياه، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، الذي يأتي استمرارًا لاهتمام القيادة بدعم وتطوير قطاع المياه والارتقاء به.
وأوضح معاليه بهذه المناسبة أن القرار يعزز مواصلة ريادة المملكة لصناعة التحلية، ويُمكن الاستفادة من أصول ومقدرات وخبرات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المعرفية والبشرية، كما يعزز دور المملكة الريادي في هذا القطاع الإستراتيجي.
وقال: “سيواكب نقل الأصول متطلبات التنمية وفق رؤية 2030، بما يعزز الدور الاقتصادي للمملكة، ويستهدف زيادة نسبة المحتوى المحلي، وتحفيز التوطين الكامل لهذه الصناعة, مشيرًا إلى أن قرار مجلس الوزراء القاضي بنقل أصول المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى شركة حلول المياه سيدعم الاستدامة المائية والبيئية، ويعزز فرص الابتكار وريادة الأبحاث، وامتلاك التقنيات الصديقة للبيئة ذات الكفاءة والموثوقية.
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وأكد أن الموافقة تؤسس لمرحلة جديدة من التنمية والتطوير والاستثمار في قطاع المياه، وتقوده إلى التأثير في دعم الاقتصاد الوطني، والناتج المحلي امتدادًا لمسيرة المؤسسة العامة لتحلية المياه الناجحة، والممتدة لما يقارب خمسين عامًا.
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