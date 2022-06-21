محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أعلن الديوان الملكي عن وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير/ نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: “بيان من الديوان الملكي” انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير/ نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأربعاء الموافق 23 / 11 / 1443هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة والدة الأمير نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.