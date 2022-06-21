مسارح جدة التاريخية تستوقف زوارها بروائع الفن الشعبي الأصيل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

استوقفت منطقة جدة التاريخية زوارها بالفن الأصيل ونغمات الطرب التي يستحضرها تاريخ هذه المنطقة العريق والتي تحكي كل حارة فيها مسيرة من الحضارة والتراث والثقافة بكافة صورها وأشكالها البديعة.

وتقدم الفرق الفنية العربية الشهيرة كـ “وسط البلد” وفريق “مسار إجباري” و”حرقة كرت” بالإضافة للفرق الفنية الشعبية السعودية واليمنية والمصرية والأردنية وغيرها من فرق وفنانين عرب ألوانها الشعبية ووصلاتها الغنائية الجميلة على مسرح البحر الأحمر ضمن ليالي جدة التاريخية الفنية وسط حضور وتفاعل كبير، وتمثل هذه العروض الفنية استقراء لواقع الأغنية العربية التي تعبر عن الحياة المجتمعية بتركيبتها الموسيقية وتوظيف الإيقاعات المعاصرة، وخاصة مع تواجد أشهر فرقتين غنائيتين في مصر بالإضافة لفرقة من الأردن وفرقة من اليمن نجحت جميعها في تقديم أنواع جديدة من الموسيقى الحديثة مع مجموعة من الفنون الشعبية العريقة التي لا تزال تحظى بشعبية وإقبال كبير من عشاقها.

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وتواصل العروض الفنية في منطقة جدة التاريخية استقطاب المزيد زوار الموسم الذين تجذبهم نغمات العود والطرب العربي الأصيل التي ينثرها نخبة من الهواة والمبدعين وسط أحيائها القديمة مع مجموعة من العروض الثقافية والحِرف اليدوية ذات الأهمية التاريخية والثقافية التي تربط الجيل الحالي بالماضي.

ويشهد موسم جدة خلال فعالياته المتنوعة التي تلبي كافة الرغبات والأذواق، فمع الإهتمام بالفنون الشعبية القديمة يقدم الموسم في الجانب الآخر مجموعة من الحفلات الغنائية العربية والعالمية لعشاق الفن الحديث في ليال فنية غنائية مشوقة يشهدها الموسم.