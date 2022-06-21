مجلس إدارة تويتر يوافق على تملك إيلون ماسك للموقع مقابل 44 مليار دولار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

وافق مجلس إدارة شركة تويتر على عرض إيلون ماسك لشراء المنصة بـ 44 مليار دولار وفقًا لإيداع تنظيمي اليوم الثلاثاء..

حيث قالت الشركة في بيان أن مجلس إدارة الشركة أوصى بالإجماع المساهمين على التصويت لصالح البيع المقترح للشركة لـ إيلون ماسك مقابل 44 مليار دولار

وأكد مجلس إدارة شركة تويتر أن صفقة الاستحواذ هي في مصلحة الشركة.

وقد هدد في وقت سابق من هذا الشهر، إيلون ماسك بالتراجع عن الصفقة إذا فشلت إدارة الشركة في تقديم بيانات توضح عدد الحسابات الوهمية على منصة تويتر.

وتزعم إدارة تويتر أن الحسابات الوهمية تشكل أقل من 5% من مستخدمي المنصة، لكن ماسك يعتقد أن الرقم أعلى من ذلك بكثير.

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وتتوقع تويتر تصويت المساهمين على صفقة البيع بحلول أوائل أغسطس.

وفي وقت سابق، طالب الملياردير إيلون ماسك من موظفي شركة تويتر، في أول اجتماع معهم بالعمل على زيادة مرتادي موقع تويتر لقرابة مليار مستخدم نشط.

وقال ماسك إن تسريح العمال في تويتر غير مستبعد وسيعتمد على وضع الشركة المالي، التي قال إنها بحاجة إلى مليار مستخدم نشط، حتى تستعيد عافيتها.

وتابع : “إن الشركة بحاجة إلى أن تكون بحالة جيدة، وفي الوقت الحالي، تتجاوز التكاليف الإيرادات”.

واستطرد إيلون ماسك قائلا، موجها حديثه لموظفي الشركة: “يجب أن يكون هناك تبرير لعدد الموظفين الكبير وإلا فلن تتمكن تويتر من النمو”، أما عن المحتوى، قال ماسك:” إن المستخدمين لهم الحق في تصفية المحتوى الذي لا يريدون رؤيته”.

وأوضح أن المعيار في تويتر ليس فقط عدم الإساءة إلى الناس، بل أيضاً توفير مصادر الترفيه والمعرفة، مع منح المستخدمين الحرية في التعبير عن آرائهم.