اخبار الرياضه السعوديه هجر يحافظ على هدافه «مايقا»

محمد بن مسعود - الدمام - جددت إدارة نادي هجر عقد اللاعب المالي موديبو مايقا لموسم إضافي ليشارك الفريق الأول لكرة القدم في دوري يلو للموسم الرياضي القادم ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

المالي مايقا سيمثل الفريق الهجراوي للموسم الثاني، بعد أن ارتدى قميص هجر في ٣٤ مباراة الموسم الماضي سجل خلالها ١٤ هدفاً، فيما ساهم في صناعة خمسة أهداف.

من جانبه أبدى «مايقا» سعادته بتمثيله هجر للموسم الثاني على التوالي، متمنياً أن يساهم في مساعدة الفريق في تسجيل الأهداف وتحقيق الانتصارات للمساهمة في تحقيق تطلعات جماهير النادي ومحبيه.