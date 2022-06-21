اخبار الرياضه السعوديه ناتشو على رأس أولويات إنتر ميلان

محمد بن مسعود - الدمام - تنوي إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي إلى تدعيم الفريق الأول والتعاقد مع ظهير أيسر فريق ريال مدريد الإسباني النجم ناتشو فيرنانديز، وذلك ضمن أبرز اهتمامات النادي الإيطالي خلال الفترة الحالية، وفقًا لما أورده برنامج «الشيرنجيتو».
وينتهي عقد ناتشو مع النادي الملكي في صيف 2023 وهناك شكوك كبيرة حول استمراره في «سانتياجو برنابيو» بعد نهاية عقده.
ومن الصعب أن يشارك ناتشو بانتظام في المباريات خلال الموسم القادم عقب تعاقد ريال مدريد مع المدافع الألماني أنطونيو روديجر قادما من تشيلسي عبر صفقة مجانية.
وشارك ناتشو مع ريال مدريد في 42 مباراة بمختلف البطولات خلال الموسم الماضي وأحرز 3 أهداف.
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