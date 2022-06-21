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وفاة والدة الأمير نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

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الدمام - شريف احمد - أعلن الديوان الملكي عن وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير/ نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير/ نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأربعاء الموافق 23 / 11 / 1443هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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