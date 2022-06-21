شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ومصر.. طموحات إعلامية موحدة للتعامل مع الأزمات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية كرم جبر، أن قوة العلاقات بين الرياض والقاهرة تنعكس على قوة العلاقات العربية كافة، في ظل حرص قيادتي البلدين على تعزيزها وتقويتها.

ونوّه جبر في تصريح لوكالة الأنباء السعودية على هامش الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- إلى جمهورية مصر العربية بالتعاون والتنسيق بين المملكة ومصر في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات.

وأشار في هذا الصدد إلى رؤيتهما الموحدة حول القمة المشتركة المرتقبة، التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- منتصف الشهر القادم مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بحضور عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، وبتعاون البلدين في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، كما يأتي التعاون الاقتصادي بين البلدين من أبرز مجالات التعاون خصوصًا في ظل الأزمة العالمية الحالية.

وفي الشأن الإعلامي، أكد رئيس المجلس الأعلى للإعلام المصري أن المنتدى الإعلامي السعودي المصري الذي عقد على هامش زيارة سمو ولي العهد يعدّ أكبر منتدى يعقد في تاريخ العلاقات الإعلامية بين البلدين الشقيقين، موضحًا أن المنتدى طُرحت فيه مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الإعلام السعودي والمصري.

وأوضح أن القيادات الإعلامية من الجانبين تشاركوا الطموحات والرؤى ليكون الإعلام ناجعًا للتعامل مع الأزمات التي تواجه المملكة ومصر والتصدّي لها، بالإضافة إلى تبادل البرامج الحوارية بين وسائل الإعلام المختلفة في البلدين والتعاون في إبراز المشروعات السياحية والنهضة الاقتصادية الضخمة فيهما، سعيًا من الإعلام المشترك للإسهام في التنمية القائمة في البلدين.