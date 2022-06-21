شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي بـ"حفر الباطن" ينجح في إصلاح عيب خلفي بأنف مولودة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي بمستشفى حفر الباطن المركزي، في إنهاء معاناة طفلة "حديثة الولادة" من انسداد خلقي بالفتحات الخلفية للأنف.

وكانت الفحوصات التشخيصية أظهرت وجود انسداد كلي خلفي بفتحتي الأنف، وأجرى الفريق تدخلاً جراحياً دقيقاً من خلاله إصلاح العيب الخلقي بفتح مكان الانسداد بطريقة آمنة، واستعادت الطفلة قدرتها على التنفس الطبيعي والرضاعة.

مستشفى حفر الباطن المركزي يبلغ سعته السريرية 200 سرير وقدّم خدماته خلال عام 2021 في قسم الإسعاف الطوارئ لعدد ـ105,454 مستفيداً، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية 47,122 مستفيداً، كما بلغ عدد المنومين 8640 مريضاً، وبلغ عدد العمليات في المستشفى 3516 عملية وذلك خلال نفس الفترة.