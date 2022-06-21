محمد بن مسعود - الدمام - نشر برنامج” سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية” مقطع فيديو نادر لأكثر من 80 عاماً عن زيارة الملك المؤسس لمصر أبان الفترة الملكية، ولقائه بالملك فاروق.
ويوضح المقطع النادر زيارة الملك المؤسس لعام 1946، لمصر ، حيث تم استقباله بحفاوة من قبل الملك فاروق، كما يظهر المقطع تفقد الملك المؤسس تشكيلات من الجيش المصري برفقة الملك فاروق.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، حيث وصل أمس سموه إلى القاهرة فى زيارة لمدة يومين.
كانت هذه تفاصيل خبر مقطع يعود لأكثر من 80 عاما .. شاهد فيديو نادر لزيارة الملك المؤسس لمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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