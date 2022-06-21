انفوجراف.. “الأحوال المدنية ” توضح كيفية الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، كيفية الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، وأنواعها، التي تشمل بطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة، وشهادة الميلاد للمواطن، وشهادة الوفاة لأحد أفراد الأسرة.

وبينت “الأحوال المدنية” عبر حسابها الرسمي على “تويتر” طريقة التقدم ببلاغ عن الوثائق المفقودة، وتكون عبر اتباع الخطوات الآتية:

1- الدخول عبر حسابك في أبشر

2- اختيار “خدماتي”

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3- اختيار “الأحوال المدنية

4- الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

5- اختيار الوثيقة المفقودة من القائمة

6- تعبئة البيانات المطلوبة

7- حجز موعد إلكتروني عبر خدمة طلب وثيقة بدل فاقد