أسعار الذهب اليوم في المملكة الثلاثاء 21 يونيو 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

انخفضت أسعار الذهب اليوم في المملكة، بعد استقرار دام ليومين ماضيين، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 221.24 ريال، بما يعادل 59 دولارًا، أما الجرام عيار 21 فسجل نحو 202.80 ريال/ 54.08 دولار.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشارًا في المملكة إلى 193.58 ريال/ 51.62 دولار، بعد أن ظل قرب 194.11 مدة يومين، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 165.93 ريال/ 44.25 دولار.

وسجل سعر أوقية الذهب “شراء” مبلغ 6881.25 ريال/ 1835 دولارًا، وبلغ سعر البيع نحو 6885 ريالاً/ 1836 دولارًا.

وبالأمس، ارتفع سعر الذهب، في التعاملات العالمية، في حدود 0.2% أو ما يعادل 3 دولارات تقريبًا، وصولاً إلى مستويات قرب الـ 1844 دولارًا للأوقية، وتراجع الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنحو 1.9%، بينما أنهي تداولات الأسبوع بخسائر بلغت نسبتها 0.5% أو ما يعادل 9.30 دولار ليصل إلى 1840.60 دولار للأوقية عند التسوية.