محمد بن مسعود - الدمام - تتواصل زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى مصر اليوم الثلاثاء، في إطار جولته التي ستشمل أيضا الأردن وتركيا.
ووصل ولي العهد السعودي إلى قصر الاتحادية بالقاهرة، الثلاثاء، حيث استقبله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ومن المقرر أن يعقد الجانبان جلسة مباحثات ثنائية لبحث القضايا المشتركة والتطورات في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – بدء مباحثات بين الرئيس المصري وولي العهد السعودي في القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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