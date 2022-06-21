اخبار دوليه – بدء مباحثات بين الرئيس المصري وولي العهد السعودي في القاهرة

محمد بن مسعود - الدمام - تتواصل‭ ‬زيارة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي،‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جولته‭ ‬التي‭ ‬ستشمل‭ ‬أيضا‭ ‬الأردن‭ ‬وتركيا‭.‬

ووصل‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬إلى‭ ‬قصر‭ ‬الاتحادية‭ ‬بالقاهرة،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬حيث‭ ‬استقبله‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يعقد‭ ‬الجانبان‭ ‬جلسة‭ ‬مباحثات‭ ‬ثنائية‭ ‬لبحث‭ ‬القضايا‭ ‬المشتركة‭ ‬والتطورات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬