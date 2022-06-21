الوجه الآخر للرعب.. دمار كارثي في ليسيتشانسك وألمانيا تفضح بيانات توريد الأسلحة لكييف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

ألحق القصف “دمارا كارثيا” بمدينة ليسيتشانسك المجاورة لسيفيرودونيتسك في دونباس (شرق)، وفق حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي اليوم الثلاثاء.

وتحدث غايداي على تلغرام عن “معارك (دائرة) في المنطقة الصناعية في سيفيرودونتسك ودمار كارثي في ليسيتشانسك” مشيراً إلى أن “الساعات الأربع والعشرين الماضية كانت عصيبة” بالنسبة للقوات الأوكرانية.

ويواصل الجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، و”تحرير” أراضي دونباس، في إطار عمليته العسكرية على الأراضي الأوكرانية، فيما تستمر كييف في تلقي الدعم المادي والعتاد العسكري من القوى الغربية، وفقا للعربية.

من جهتها، كشفت الحكومة الألمانية لأول مرة بيانات جميع شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا بعد ما يقرب من أربعة أشهر من بداية الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت اليوم الثلاثاء إن الحكومة تنتهج بذلك نهج أقرب الحلفاء في هذا الشأن، مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

أخبار قد تهمك

وتشمل القائمة جميع الأسلحة وبضائع التسليح الأخرى التي تم تسليمها أو المقرر تسليمها لأوكرانيا. ويمكن العثور عليها الآن على الموقع الإلكتروني الخاص بالحكومة الألمانية. وكانت مثل هذه القائمة متاحة فقط للنواب للإطلاع عليها داخل وحدة حماية السرية في البرلمان الاتحادي (البوندستاج).

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت من قبل على نطاق محدود فقط شحناتها من الأسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية للقتال الدفاعي ضد روسيا. ومع ذلك، تم نشر بيانات هذه الشحنات من قبل الجانب الأوكراني بعد وصولها إلى منطقة الحرب.

وتشمل الأسلحة التي تم تسليمها حتى الآن 3 آلاف خرطوشة لقذائف مضادة للدروع من طراز “بانتسرفاوست”، و100 ألف قنبلة يدوية، و 2700 قذيفة مضادة لأهداف جوية من طراز “فليجرفاوست”، و 500 صاروخ مضاد للطائرات من طراز “سترينجر”، و 100 بندقية آلية و 16 مليون طلقة ذخيرة. ذلك إلى جانب كمية كبيرة من المعدات مثل 23 ألف خوذة تُستخدم خلال الاشتباكات، و 178 سيارة، و 1200 سرير مستشفى، ومستشفى ميداني، وغيرها من المعدات.

وبحسب البيانات، تعتزم الحكومة الألمانية توريد الأسلحة والمعدات والذخائر التالية: 10 آلاف طلقة مدفعية، و53 طلقة مضادة للطائرات من طراز “فلاك بانتسر”، و8ر5 مليون طلقة سلاح ناري، و7 مدافع “هاوتزر 2000” ذاتية الدفع، و5 آلاف خوذة، و 40 طائرة استطلاع مسيرة، و10 مركبات مدرعة، و 4 أجهزة إزالة ألغام يتم التحكم فيها عن بعد، و 65 ثلاجة للمستلزمات الطبية، و54 ناقلة جند مدرعة مسلحة، و30 دبابة مضادة للطائرات من طراز “جيبارد” مع حوالي 6000 طلقة، ونظام دفاع جوي من طراز “إيريس-تي إس إل إم”، ورادار كشف مدفعي من طراز “كوبرا”، و 80 سيارة نصف نقل من طراز “تويوتا”، و3 قاذفات صواريخ متعددة مع ذخيرة.