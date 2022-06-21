محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات والبديلة ، السيد ستيوارت سامرز نائب سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين والوفد المرافق له.
وفي بداية اللقاء ، رحب مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بنائب سفير المملكة المتحدة والوفد المرافق له ، حيث استعرض سعادته جهود الإدارة المبذولة في مجال التطبيق الفعال لقانون العقوبات والتدابير البديلة ، وأهم المستجدات المتعلقة بها على أرض الواقع ، كما بين سعادته بأن الادارة في طور البدء بتطبيق المرحلة الأولى من برنامج السجون المفتوحة خلال الأيام القادمة.
وقد تم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين في مجال العقوبات البديلة والسجون المفتوحة واستمرار التعاون والتدريب المستمر وتبادل الخبرات، حيث استعرض سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة آخر ما توصلت إليه الإدارة العامة في مجال تطبيق العقوبات البديلة .
وأشار مدير عام الادارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة إلى أن العقوبات البديلة كمشروع وطني حضاري يعلي من مكانة البحرين حقوقيا وانسانياً ، خصوصا أن نتائج تطبيقاتها ايجابية وتؤكد أنها نقلة نوعية في مجال منظومة حقوق الانسان في مملكة البحرين
قد يهمك أيضاً :-
- «كي بي إم جي» في البحرين تواصل دعمها للجمعيات الخيرية في مملكة البحرين
- اخبار الخليج - رئيس المجلس الأعلى للصحة يستقبل سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح
- مؤشر “الأسهم السعودية” يغلق مرتفعًا
- ضبط مواطن تعاطى مواد مخدرة وأطلق النار في الهواء بالقصيم
- اخبار دوليه - مجلس الوزراء السعودي يوافق على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة وجهاز المخابرات الوطني في البحرين
كانت هذه تفاصيل خبر مدير عام تنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة يستقبل نائب سفير المملكة المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.