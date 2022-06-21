مدير عام تنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة يستقبل نائب سفير المملكة المتحدة

محمد بن مسعود - الدمام - ‭ ‬استقبل‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬والبديلة‭ ‬،‭ ‬السيد‭ ‬ستيوارت‭ ‬سامرز‭ ‬نائب‭ ‬سفير‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬له‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء‭ ‬،‭ ‬رحب‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬بنائب‭ ‬سفير‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬له‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬استعرض‭ ‬سعادته‭ ‬جهود‭ ‬الإدارة‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التطبيق‭ ‬الفعال‭ ‬لقانون‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة‭ ‬،‭ ‬وأهم‭ ‬المستجدات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬بين‭ ‬سعادته‭ ‬بأن‭ ‬الادارة‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬البدء‭ ‬بتطبيق‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭.‬

‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬والسجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬واستمرار‭ ‬التعاون‭ ‬والتدريب‭ ‬المستمر‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات،‭ ‬حيث‭ ‬استعرض‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬آخر‭ ‬ما‭ ‬توصلت‭ ‬إليه‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تطبيق‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ .‬

‭ ‬وأشار‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الادارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬كمشروع‭ ‬وطني‭ ‬حضاري‭ ‬يعلي‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬حقوقيا‭ ‬وانسانياً‭ ‬،‭ ‬خصوصا‭ ‬أن‭ ‬نتائج‭ ‬تطبيقاتها‭ ‬ايجابية‭ ‬وتؤكد‭ ‬أنها‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬منظومة‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين