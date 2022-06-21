محمد بن مسعود - الدمام - قامت شركة كي بي إم جي، كجزء من التزامها المستمر في المساهمة في المجتمع المحلي، بالتبرّع بمجموعة من الحواسيب المحمولة لجمعية مدينة حمد الخيرية الاجتماعية.
وتعليقًا على هذه المناسبة، قال سعيد رضي، رئيس قسم المسؤولية الاجتماعية للشركات في شركة كي بي إم جي في البحرين: «إنّه لمن دواعي سرورنا أن نواصل تقديم الدعم للجمعيات الخيرية المختلفة في مملكة البحرين كجزء من مسؤولية الشركة الاجتماعية. ونحن نؤمن أن العمل مع مثل هذه الجمعيات يساعدنا في دعم المجتمع المحيط بنا ويجسّد قيم شركتنا الحقيقية.»
تعتبر جمعية مدينة حمد الخيرية الاجتماعية واحدة من أكبر الجمعيات في المملكة نظرًا إلى عدد المناطق التي تغطيها. وتقوم الجمعية بعدد من المشاريع الخيرية والاجتماعية، وتعمل على نشر ثقافة التكاتف والتكافل بين أفراد المجتمع. تقدّم الجمعية مساعدات شهرية وموسمية للأسر المسجّلة فيها، كما تقدّم المساعدة في شراء المعدات وصيانتها. تشمل مساعدات الجمعية الموسمية توفير الزي المدرسي، والحقائب المدرسية، وتبرّعات خلال شهر رمضان المبارك، وملابس العيد، وغيرها. كما تقدّم الجمعية أيضًا مساعدات علاجية ودراسية.
نشير إلى أن كي بي إم جي في البحرين هي شركة عضوة في شبكة شركات كي بي إم جي الدولية. وقد تأسست الشركة في العام 1968 كشركة محاسبة وتدقيق وطنية والأولى من نوعها في البحرين آنذاك، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح من أهم الشركات المحترفة في المملكة. وتقدّم الشركة من خلال فريق عمل ملمّ بالخبرات التقنية، خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات لمجموعة متنوعة من العملاء الذين يعملون في مختلف القطاعات.
قد يهمك أيضاً :-
- مدير عام تنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة يستقبل نائب سفير المملكة المتحدة
- اخبار الخليج - رئيس المجلس الأعلى للصحة يستقبل سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح
- مؤشر “الأسهم السعودية” يغلق مرتفعًا
- ضبط مواطن تعاطى مواد مخدرة وأطلق النار في الهواء بالقصيم
- اخبار دوليه - مجلس الوزراء السعودي يوافق على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة وجهاز المخابرات الوطني في البحرين
كانت هذه تفاصيل خبر «كي بي إم جي» في البحرين تواصل دعمها للجمعيات الخيرية في مملكة البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.