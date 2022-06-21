«كي بي إم جي» في البحرين تواصل دعمها للجمعيات الخيرية في مملكة البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - قامت‭ ‬شركة‭ ‬كي‭ ‬بي‭ ‬إم‭ ‬جي،‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬التزامها‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي،‭ ‬بالتبرّع‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬الحواسيب‭ ‬المحمولة‭ ‬لجمعية‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬الخيرية‭ ‬الاجتماعية‭. ‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬سعيد‭ ‬رضي،‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للشركات‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬كي‭ ‬بي‭ ‬إم‭ ‬جي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬إنّه‭ ‬لمن‭ ‬دواعي‭ ‬سرورنا‭ ‬أن‭ ‬نواصل‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬للجمعيات‭ ‬الخيرية‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬مسؤولية‭ ‬الشركة‭ ‬الاجتماعية‭. ‬ونحن‭ ‬نؤمن‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الجمعيات‭ ‬يساعدنا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المجتمع‭ ‬المحيط‭ ‬بنا‭ ‬ويجسّد‭ ‬قيم‭ ‬شركتنا‭ ‬الحقيقية‭.‬‮»‬‭ ‬

تعتبر‭ ‬جمعية‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬الخيرية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬الجمعيات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تغطيها‭. ‬وتقوم‭ ‬الجمعية‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الخيرية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬التكاتف‭ ‬والتكافل‭ ‬بين‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭. ‬تقدّم‭ ‬الجمعية‭ ‬مساعدات‭ ‬شهرية‭ ‬وموسمية‭ ‬للأسر‭ ‬المسجّلة‭ ‬فيها،‭ ‬كما‭ ‬تقدّم‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬شراء‭ ‬المعدات‭ ‬وصيانتها‭. ‬تشمل‭ ‬مساعدات‭ ‬الجمعية‭ ‬الموسمية‭ ‬توفير‭ ‬الزي‭ ‬المدرسي،‭ ‬والحقائب‭ ‬المدرسية،‭ ‬وتبرّعات‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬المبارك،‭ ‬وملابس‭ ‬العيد،‭ ‬وغيرها‭. ‬كما‭ ‬تقدّم‭ ‬الجمعية‭ ‬أيضًا‭ ‬مساعدات‭ ‬علاجية‭ ‬ودراسية‭.‬

نشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كي‭ ‬بي‭ ‬إم‭ ‬جي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬هي‭ ‬شركة‭ ‬عضوة‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬شركات‭ ‬كي‭ ‬بي‭ ‬إم‭ ‬جي‭ ‬الدولية‭. ‬وقد‭ ‬تأسست‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1968‭ ‬كشركة‭ ‬محاسبة‭ ‬وتدقيق‭ ‬وطنية‭ ‬والأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬آنذاك،‭ ‬ونمت‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬لتصبح‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الشركات‭ ‬المحترفة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬وتقدّم‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬ملمّ‭ ‬بالخبرات‭ ‬التقنية،‭ ‬خدمات‭ ‬التدقيق‭ ‬والضرائب‭ ‬والاستشارات‭ ‬لمجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬العملاء‭ ‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭.‬