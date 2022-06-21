القبض على مقيم لادعائه القيام بأداء فريضة الحج عن الغير بغرض النصب والاحتيال

سفراء معينون حديثا وعضو شورى يؤدون القسم أمام الملك تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة، اليوم، سفراء خادم الحرمين... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 22 ذو القعدة 1443 هـ 22 ذو القعدة 1443 هـ

إلغاء الصندوق الخيري الاجتماعي ونقل مهامه إلى بنك التنمية الاجتماعية وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، على إلغاء الصندوق الخيري الاجتماعي المنشأ بالأمر... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 22 ذو القعدة 1443 هـ 22 ذو القعدة 1443 هـ

إلغاء الاختصاص المكاني للمحاكم قريبا كشف وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عن اعتزام الوزارة إلغاء الاختصاص المكاني للمحاكم، وبذلك فإن المحاكم لن تكون مقيدة... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 22 ذو القعدة 1443 هـ 22 ذو القعدة 1443 هـ

2.4 مليار لتمويل 532 مشروعا جامعيا تمكن صندوق التعليـم العالي الجامعي، من تمويل 532 مشروعاً حيوياً، قاسمها المشترك دعم الجامعات السعودية، وتهيئتها أكاديمياً وعلمياً،... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 22 ذو القعدة 1443 هـ 22 ذو القعدة 1443 هـ

10 جهات لخدمة الحجيج بطريق مكة تعمل 10 جهات حكومية وخاصة على مبادرة طريق مكة؛ وهي إحدى مبادرات خدمة ضيوف الرحمن ضمن برامج رؤية السعودية 2030، وذلك في 5 دول.وتشرف وزارة... بنغلاديش: سعد الحربي وبنغلاديش: أحمد الجهني بنغلاديش: سعد الحربي وبنغلاديش: أحمد الجهني 21 ذو القعدة 1443 هـ 21 ذو القعدة 1443 هـ

الوديعة جاهز لاستقبال حجاج اليمن رفع منفذ الوديعة الحدودي جاهزيته لاستقبال الحجاج، ومنذ أحداث اليمن انغلقت جميع المنافذ الحدودية مع المملكة باستثناء منفذ الوديعة... نجران: حسين الحامد نجران: حسين الحامد 21 ذو القعدة 1443 هـ 21 ذو القعدة 1443 هـ

تسمم جماعي من وجبة شاورما أدى تناول وجبة العشاء إلى تسمم جماعي بمحافظة شرورة، حيث بلغت حالات التسمم من وجبة شاورما، واستنفرت الجهات المختصة طاقتها لمواجهة... شرورة: حسين الحامد شرورة: حسين الحامد 21 ذو القعدة 1443 هـ 21 ذو القعدة 1443 هـ

اليوم أطول يوم على الكرة الأرضية أكد أستاذ علم البيئة الدكتور علي عشقي لـ«دوت الخليج» أمس، دخول الانقلاب الصيفي Summer Solstice، اليوم الثلاثاء، وفيه تتعامد الشمس مع مدار... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 21 ذو القعدة 1443 هـ 21 ذو القعدة 1443 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مقيم لادعائه القيام بأداء فريضة الحج عن الغير بغرض النصب والاحتيال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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