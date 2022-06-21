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سفراء معينون حديثا وعضو شورى يؤدون القسم أمام الملك
تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة، اليوم، سفراء خادم الحرمين...
إلغاء الصندوق الخيري الاجتماعي ونقل مهامه إلى بنك التنمية الاجتماعية
وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، على إلغاء الصندوق الخيري الاجتماعي المنشأ بالأمر...
إلغاء الاختصاص المكاني للمحاكم قريبا
كشف وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عن اعتزام الوزارة إلغاء الاختصاص المكاني للمحاكم، وبذلك فإن المحاكم لن تكون مقيدة...
2.4 مليار لتمويل 532 مشروعا جامعيا
تمكن صندوق التعليـم العالي الجامعي، من تمويل 532 مشروعاً حيوياً، قاسمها المشترك دعم الجامعات السعودية، وتهيئتها أكاديمياً وعلمياً،...
10 جهات لخدمة الحجيج بطريق مكة
تعمل 10 جهات حكومية وخاصة على مبادرة طريق مكة؛ وهي إحدى مبادرات خدمة ضيوف الرحمن ضمن برامج رؤية السعودية 2030، وذلك في 5 دول.وتشرف وزارة...
الوديعة جاهز لاستقبال حجاج اليمن
رفع منفذ الوديعة الحدودي جاهزيته لاستقبال الحجاج، ومنذ أحداث اليمن انغلقت جميع المنافذ الحدودية مع المملكة باستثناء منفذ الوديعة...
تسمم جماعي من وجبة شاورما
أدى تناول وجبة العشاء إلى تسمم جماعي بمحافظة شرورة، حيث بلغت حالات التسمم من وجبة شاورما، واستنفرت الجهات المختصة طاقتها لمواجهة...
اليوم أطول يوم على الكرة الأرضية
أكد أستاذ علم البيئة الدكتور علي عشقي لـ«دوت الخليج» أمس، دخول الانقلاب الصيفي Summer Solstice، اليوم الثلاثاء، وفيه تتعامد الشمس مع مدار...
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مقيم لادعائه القيام بأداء فريضة الحج عن الغير بغرض النصب والاحتيال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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