الارشيف / اخبار السعوديه

القبض على مقيم لادعائه القيام بأداء فريضة الحج عن الغير بغرض النصب والاحتيال

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سفراء معينون حديثا وعضو شورى يؤدون القسم أمام الملك

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة، اليوم، سفراء خادم الحرمين...

f07be4de5d.jpgجدة :دوت الخليج
340dfbc78a.jpg22 ذو القعدة 1443 هـ

إلغاء الصندوق الخيري الاجتماعي ونقل مهامه إلى بنك التنمية الاجتماعية

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، على إلغاء الصندوق الخيري الاجتماعي المنشأ بالأمر...

icon-byline.pngجدة :دوت الخليج
icon-clock.png22 ذو القعدة 1443 هـ

إلغاء الاختصاص المكاني للمحاكم قريبا

كشف وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عن اعتزام الوزارة إلغاء الاختصاص المكاني للمحاكم، وبذلك فإن المحاكم لن تكون مقيدة...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: علي العمري
icon-clock.png22 ذو القعدة 1443 هـ

2.4 مليار لتمويل 532 مشروعا جامعيا

تمكن صندوق التعليـم العالي الجامعي، من تمويل 532 مشروعاً حيوياً، قاسمها المشترك دعم الجامعات ، وتهيئتها أكاديمياً وعلمياً،...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png22 ذو القعدة 1443 هـ

10 جهات لخدمة الحجيج بطريق مكة

تعمل 10 جهات حكومية وخاصة على مبادرة طريق مكة؛ وهي إحدى مبادرات خدمة ضيوف الرحمن ضمن برامج رؤية السعودية 2030، وذلك في 5 دول.وتشرف وزارة...

icon-byline.pngبنغلاديش: سعد الحربي وبنغلاديش: أحمد الجهني
icon-clock.png21 ذو القعدة 1443 هـ

الوديعة جاهز لاستقبال حجاج اليمن

رفع منفذ الوديعة الحدودي جاهزيته لاستقبال الحجاج، ومنذ أحداث اليمن انغلقت جميع المنافذ الحدودية مع المملكة باستثناء منفذ الوديعة...

icon-byline.pngنجران: حسين الحامد
icon-clock.png21 ذو القعدة 1443 هـ

تسمم جماعي من وجبة شاورما

أدى تناول وجبة العشاء إلى تسمم جماعي بمحافظة شرورة، حيث بلغت حالات التسمم من وجبة شاورما، واستنفرت الجهات المختصة طاقتها لمواجهة...

icon-byline.pngشرورة: حسين الحامد
icon-clock.png21 ذو القعدة 1443 هـ

اليوم أطول يوم على الكرة الأرضية

أكد أستاذ علم البيئة الدكتور علي عشقي لـ«دوت الخليج» أمس، دخول الانقلاب الصيفي Summer Solstice، اليوم الثلاثاء، وفيه تتعامد الشمس مع مدار...

icon-byline.pngالأحساء: عدنان الغزال
icon-clock.png21 ذو القعدة 1443 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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