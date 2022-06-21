اخبار الخليج – ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتعيين مدراء في وزارة شئون الشباب والرياضة

محمد بن مسعود - الدمام - صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم ( 33 ) لسنة 2022 بتعيين مدراء في وزارة شئون الشباب والرياضة، جاء فيه:

المادة الأولى:

يُعين في وزارة شئون الشباب والرياضة كل من:

1. السيد محمود عبدالصمد إلياس عبدالعزيز مديراً لإدارة الدعم والخدمات

2. السيد عبدالله محمد عبدالله السهلي مديراً لإدارة المشاريع

3. السيد حسين علي عبدالرسول محمد مديراً لإدارة الاتصال والتسويق

المادة الثانية:

على وزير شئون الشباب والرياضة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُـعمل به من تاريخ صدوره، ويُـنشَـر في الجريدة الرسمية.