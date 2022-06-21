اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين مدير في جهاز الخدمة المدنية

محمد بن مسعود - الدمام - صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬34‭) ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬بتعيين‭ ‬مدير‭ ‬في‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬ المادة‭ ‬الأولى‭:‬ يُعين‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬يوسف‭ ‬علي‭ ‬الحمادي‭ ‬مديراً‭ ‬لإدارة‭ ‬التوظيف‭ ‬في‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭.‬ المادة‭ ‬الثانية‭:‬ على‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشَر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

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