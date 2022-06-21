“الجوازات” تجيب عن أهم الأسئلة حول تسجيل البصمة للفئة العمرية 12 سنة فأعلى

محمد بن مسعود - الدمام - أجابت المديرية العامة للجوازات عن أبرز الأسئلة الشائعة حول تسجيل البصمة للفئات العمرية من 12 سنة فأعلى.

وأكدت في تغريدة على “تويتر”، أنه يمكن إصدار جواز السفر السعودي للتابعين بعد تسجيل البصمة والصورة في الأحوال المدنية.

وجاءت الأسئلة على النحو التالي:

س / لدي طفل عمره (13) عاقا وجوازه لم ينته تاريخ صلاحيته بعد، هل يلزم مراجعة الأحوال المدنية التسجيل البصمة له؟

لا يلزم ذلك، وبإمكانه السفر طالما كان الجواز ساريا.

س/ تم إصدار هوية وطنية لابني ولم أتسلمها حتى الآن، هل بإمكاني إصدار الجواز له؟

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بإمكانك إصدار جواز السفر السعودي للتابعين لك بعد تسجيل البصمة والصورة في الأحوال المدنية.

س/ هل يمكن إصدار جواز السفر لابني ذي ال ( 12 عاما من خلال منصة أبشر؟

يمكن إصدار الجواز له عبر منصة أبشر بعد إصدار بطاقة الهوية الوطنية من الأحوال المدنية.