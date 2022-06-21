اخبار دوليه – الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون يجتمع مع نائب رئيس بعثة أمريكا لدى السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع السيد دينيسون أوفوت، نائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022م، في مقر الأمانة العامة بالرياض.

جرى خلال الاجتماع بحث أولويات التحضير لاجتماعات مجموعات العمل المتخصصة، وسبل تطوير وتعزيز التعاون في كافة المجالات بما يكفل تحقيق المصالح المشتركة على ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية.

كما تم مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر حيال تطورات الأوضاع في المنطقة.