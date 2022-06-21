هل تتذكرون مذيعة الراديو قاتلة زوج شقيقتها ؟.. المحكمة تصدر حكمها بالقضية

محمد بن مسعود - الدمام - قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 5 سنوات لمذيعة الراديو رانيا صفوت، لاتهامها بقتل زوج شقيقتها.

وكانت الجهات الأمنية، تمكنت من القبض على مذيعة متهمة في جريمة قتل، وتم العثور على السلاح المستخدم في الجريمة، وعليه آثار دماء القتيل، واعترفت المذيعة، بارتكابها الجريمة، وإقدامها على طعن المجني عليه عدة مرات بعد مُشادة كلامية بينهما، إثر معرفتها أنه من كشف مكان اختباء زوجها بحسب القاهرة 24.

وقالت المذيعة رانيا صفوت، في التحقيقات أمام نيابة جنوب القاهرة، إنها ذهبت إلى بيت والدتها في السيدة زينب لكي تُعاتب زوج شقيقتها، بعدما كشف بمكان مخبأ زوجها، إثر تهربه من ديون مستحقة عليه تتخطى 600 ألف جنيه مصري، وتسبب في القبض عليه.

وأضافت رانيا: كان كل قصدي أخوفه بالسكينة بس مش أقتله، لكن هو استفزني وسحبت السكينة طعنته بيها أكتر من مرة في فخذه.