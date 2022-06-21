الجوازات توضح شرط مهم لإصدار تصريح السفر للعراق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

بيّنت المديرية العامة للجوازات أحد الاشتراطات اللازمة لإصدار تصريح السفر إلى العراق فيما يتعلق بعمر المتقدم بطلب التصريح.

وكان بعض المستفيدين قد تساءلوا عما إذا كان يشترط لإصدار تصريح السفر إلى العراق أن يكون طالب التصريح ذكرًا فوق 40 عاما.

وأكدت المديرية أن طالب التصريح يجب أن يكون ذكرًا وعمره فوق 40 عاما، ويمكن إضافة عدد 2 مرافقين دون تحديد للجنس أو السن.