شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم خدمات التطويف لـ 123 ألف حاج منذ بداية ذي القعدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة بالإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي برنامج التطويف المركزي، الذي يقدم خدمة التطويف والإرشاد والتوجيه، لضيوف الرحمن.

وأوضح المدير العام لشؤون التطويف والمطوفين أحمد بن سلمان الدهاس، أن الإدارة تشرف على تقديم هذه الخدمة التي يقدمها نخبة من الشباب السعودي، والمؤهلين شرعياً وعلمياً، ويستقبلون حجاج بيت الله الحرام أثناء قدومهم للمسجد الحرام ويعينونهم على أداء نسكهم وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وبين أنه بلغ عدد المستفيدين الذين جرى تقديم الخدمة لهم منذ انطلاق عمل البرنامج في بداية شهر ذي القعدة حوالي (123) ألف حاج, مؤكداً أن هذه الجهود تأتي بتوجيهات من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.