التمييز تحكم لصالح المصرف الخليجي التجاري برفض دعوى مطالبة بمبلغ وقدره 50 مليون دولار

محمد بن مسعود - الدمام - حكمت‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬برفض‭ ‬الطعن‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬تضامن‭ ‬كابيتال‭ ‬ضد‭ ‬المصرف‭ ‬الخليجي‭ ‬التجاري‭ ‬لصالح‭ ‬المصرف‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمطالبة‭ ‬المصرف‭ ‬بمبلغ‭ ‬وقدره‭ ‬‮٥٠‬‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬والتي‭ ‬حكمت‭ ‬فيها‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬لتسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬برفض‭ ‬الدعوى‭ ‬والزام‭ ‬شركة‭ ‬تضامن‭ ‬كابيتال‭ ‬بدفع‭ ‬كافة‭ ‬المصروفات‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭ ‬واتعاب‭ ‬الخبير،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقاً‭ ‬للإفصاح‭ ‬الذي‭ ‬نشره‭ ‬المصرف‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬البورصة‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الموافق‭ ‬‮٢١‬‭ ‬يونيو‭ ‬‮٢٠٢٢‬م‭.‬

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