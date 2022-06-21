سمو أمير الرياض يستقبل أصغر إعلامية بالمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, أصغر إعلامية بالمملكة مريان طاهر الصالح ووالدها. واطلع سموه على مشاركاتها التطوعية التي تسهم في تشجيع الشباب والفتيات على الأعمال التطوعية المجتمعية. أخبار قد تهمك

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