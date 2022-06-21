اخبار الخليج – نائب جلالة الملك ولي العهد: قطاع النفط والغاز من القطاعات ذات الأولوية التي تحظى باهتمام كبير لتنميته وتعزيز مخرجاته

محمد بن مسعود - الدمام - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أن قطاع النفط والغاز من القطاعات ذات الأولوية التي تحظى باهتمامٍ كبير لتنميته وتعزيز مخرجاته لما يسهم فيه من رفدٍ للمسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.

جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم، بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز ش.م.ب، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة، السيد كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، حيث أشار سموه إلى أهمية البناء على ما تحقق لقطاع النفط والغاز نحو مزيدٍ من المبادرات والخطط لترسيخ الاقتصاد النفطي الذكي، مشيداً بالدور الذي يتولاه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في تحفيز مختلف أوجه نمو القطاع النفطي وتطويره بما يعزز من إسهامات القطاع في الاقتصاد الوطني، مؤكدًا على أهمية تحقيق استدامة قطاع النفط والغاز عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يخلق آفاقًا أرحب من الفرص النوعية التي تدعم عجلة النمو الاقتصادي نحو بلوغ أهدافها المنشودة.

وخلال اللقاء، جرى مناقشة آخر المستجدات في مجال النفط والغاز على الصعيدين الإقليمي والدولي.