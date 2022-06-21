اخبار الخليج – «التربية» تواصل اجتماعاتها استعداداً لانطلاق المشاورات الوطنية

محمد بن مسعود - الدمام - واصلت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عقد‭ ‬اجتماعاتها‭ ‬التحضيرية،‭ ‬استعداداً‭ ‬لتنظيمها‭ ‬المشاورات‭ ‬الوطنية‭ ‬حول‭ ‬قمة‭ ‬تحوّل‭ ‬التعليم‭ ‬2022،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬سعادة‭ ‬الأستاذة‭ ‬نوال‭ ‬إبراهيم‭ ‬الخاطر‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬للسياسات‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬والأداء،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التوجيهية‭ ‬لتحقيق‭ ‬غايات‭ ‬الهدف‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬2030،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الوكلاء‭ ‬المساعدين‭ ‬ومديري‭ ‬الإدارات‭ ‬والمختصين‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الرابع،‭ ‬تم‭ ‬تحديد‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬23‭ ‬يونيو‭ ‬الجاري‭ ‬موعداً‭ ‬لانطلاق‭ ‬هذه‭ ‬المشاورات،‭ ‬وذلك‭ ‬لمناقشة‭ ‬مستقبل‭ ‬التعليم‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬2030،‭ ‬لاسيما‭ ‬بعد‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭ ‬19،‭ ‬حيث‭ ‬أوضحت‭ ‬الدكتورة‭ ‬سماح‭ ‬محمد‭ ‬العجاوي،‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لتطوير‭ ‬سياسات‭ ‬التعليم‭ ‬والتعلّم‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬والمنسق‭ ‬الوطني‭ ‬المختص‭ ‬بتنظيم‭ ‬المشاورات‭ ‬الوطنية‭ ‬استعداداً‭ ‬لقمة‭ ‬التحوّل‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬2022،‭ ‬المزمع‭ ‬عقدها‭ ‬بنيويورك‭ ‬سبتمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المشاورات‭ ‬ستتم‭ ‬بمشاركة‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بالتعليم‭ ‬والتعلّم‭ ‬مدى‭ ‬الحياة،‭ ‬والوزارات‭ ‬المختصة‭ ‬بالشباب‭ ‬والصحة‭ ‬والمساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬والعمل‭ ‬والبيئة‭ ‬والتجارة‭ ‬والمالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬والاتصالات،‭ ‬ونخبة‭ ‬من‭ ‬مديري‭ ‬المدارس‭ ‬والمعلمين،‭ ‬وشبكة‭ ‬المدارس‭ ‬المنتسبة‭ ‬لليونسكو،‭ ‬والمنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية،‭ ‬ومنظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬مثل‭ ‬نقابة‭ ‬التربويين،‭ ‬ومشاركة‭ ‬من‭ ‬البرلمانيين،‭ ‬وممثلين‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ومعاهد‭ ‬البحث‭ ‬والخبراء‭ ‬ومجموعات‭ ‬المانحين‭ ‬والشركاء‭ ‬في‭ ‬التنمية‭.‬

وبينت‭ ‬العجاوي‭ ‬أنه‭ ‬الخليج 365‭ ‬للوزارة‭ ‬أن‭ ‬عقدت‭ ‬اجتماعاً‭ ‬افتراضياً‭ ‬تنسيقياً‭ ‬مع‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والوكالات‭ ‬التابعة‭ ‬مثل‭ ‬اليونسكو‭ ‬واليونسيف‭ ‬واليونيدو‭ ‬ومنظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية،‭ ‬لمناقشة‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬ودعم‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬المشاورات‭ ‬الوطنية‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قمة‭ ‬التحوّل‭ ‬في‭ ‬التعليم،‭ ‬ستقام‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الدورة‭ ‬السابعة‭ ‬والسبعين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬بإشراف‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬وضع‭ ‬رؤية‭ ‬مشتركة‭ ‬لمستقبل‭ ‬التعليم،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الالتزام‭ ‬السياسي‭ ‬والعام،‭ ‬ومواءمة‭ ‬الإجراءات‭ ‬المبتكرة‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭ ‬عبر‭ ‬استهداف‭ ‬الدوائر‭ ‬المشتركة‭ ‬وتعبئة‭ ‬القدرة‭ ‬الجماعية‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الرؤية‭ ‬من‭ ‬الآن‭ ‬وحتى‭ ‬عام‭ ‬‮٢٠٣٠‬‭.‬

وذكرت‭ ‬العجاوي‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬4‭ ‬محاور‭ ‬رئيسة‭ ‬طرحتها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬سيتم‭ ‬التركيز‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المشاورات‭ ‬الوطنية،‭ ‬والمحور‭ ‬الأول‭ ‬هو‭ ‬ضمان‭ ‬التجاوز‭ ‬التام‭ ‬لآثار‭ ‬الاضطراب‭ ‬الذي‭ ‬أصاب‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية‭ ‬بفعل‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭ ‬19،‭ ‬أما‭ ‬المحور‭ ‬الثاني‭ ‬فهو‭ ‬تحديد‭ ‬التحولات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الرئيسية‭ ‬والرافعات‭ ‬القائمة‭ ‬لإعادة‭ ‬تصور‭ ‬التعليم‭ ‬للقرن‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭ ‬وتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬التقدم‭ ‬نحو‭ ‬أهداف‭ ‬التعليم‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬وضعها‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬‮٢٠١٥‬‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬‮٢٠٣٠‬‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬يركز‭ ‬المحور‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬التمويل‭ ‬العام‭ ‬والمعزز‭ ‬والمستدام‭ ‬للتعليم‭ ‬للارتباط‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬المال‭ ‬ومخرجات‭ ‬التعليم‭ ‬والاستخدام‭ ‬الأمثل‭ ‬له،‭ ‬ثم‭ ‬يأتي‭ ‬المحور‭ ‬الرابع‭ ‬وهو‭ ‬مراجعة‭ ‬الأهداف‭ ‬والمعايير‭ ‬الوطنية‭ ‬للتربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بهدف‭ ‬وضع‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬وتيرة‭ ‬التسارع‭ ‬للوصول‭ ‬للمعايير‭ ‬المطلوبة‭ ‬للتعليم‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

ولفتت‭ ‬العجاوي‭ ‬أنه‭ ‬ستعقب‭ ‬المشاورات‭ ‬الوطنية‭ ‬قمة‭ ‬تحضيرية‭ ‬ستعقد‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬خلال‭ ‬‮٢٩‬‭- ‬‮٣٠‬‭ ‬يونيو‭ ‬‮٢٠٢٢‬‭ ‬،‭ ‬سيشارك‭ ‬فيها‭ ‬الوزراء‭ ‬المعنيون‭ ‬بالتعليم‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول،‭ ‬والتي‭ ‬ستكون‭ ‬تمهيداً‭ ‬وتحضيراً‭ ‬لما‭ ‬سيلتزم‭ ‬به‭ ‬رؤساء‭ ‬الدول‭ ‬والحكومات‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬الرئيسية‭ ‬بنيويورك،‭ ‬حيث‭ ‬ستشارك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ببيان‭ ‬تمهيدي‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬توافقات‭ ‬المشاورات‭ ‬الوطنية‭ ‬ومخرجاتها،‭ ‬لتتم‭ ‬مناقشته‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬التحضيرية‭ ‬التي‭ ‬ستناقش‭ ‬كذلك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المسارات‭ ‬الموضوعية‭ ‬والهامة‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬التعلم‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬والمعلمون‭ ‬ومهنة‭ ‬التدريس،‭ ‬والعمل‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬والتعلم‭ ‬والمهارات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحياة،‭ ‬وتمويل‭ ‬التعليم،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالتعليم،‭ ‬تحضيراً‭ ‬لعرضها‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬التحوّل‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬‮٢٠٢٢‬‭.‬

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