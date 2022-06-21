محمد بن مسعود - الدمام - نعى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب على حساب سموه بموقع التواصل الاجتماعي الانستغرام في وفاة الكاتب والإعلامي سعيد الحمد رحمه الله. ويعد الفقيد سعيد الحمد رمزًا من رموز الصحافة الوطنية والفكر المتميز ‏وأحد أعلام العمل الإعلامي المسؤول، وصاحب المواقف الوطنية النبيلة الذي كرس حياته لخدمة الحركة الإعلامية في مملكة البحرين، وله إسهامات إعلامية ووطنية عديدة.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – علي حساب سموه بالانستجرام.. ناصر بن حمد ينعي سعيد الحمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.