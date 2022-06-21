اخبار الخليج – رصد تمساح ضخم في سيهات بالمنطقة الشرقية.. والداود: امكانية انتقاله لسواحل البحرين مستحيلة

محمد بن مسعود - الدمام - رصدت صحف سعودية ومواقع اخبارية على وسائل التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لتمساح متوسط الحجم مجهول المصدر، يسبح في بحيرة سيهات بالمنطقة الشرقية «الشاطئ المحاذي للمنطقة الغربية بمملكة البحرين» فيما قد يشكل خطرا على مرتادي السواحل والشواطئ خلال هذه الفترة، وقد شكلت فرق تطوعية للاطاحة بالتمساح الذي يظهر بين فينة واخرى ويتنقل بين الساحل والمناطق الجافة القريبة من الساحل.

وتواصلت «الأيام» مع الدكتور ثامر الداود أستاذ بيولوجيا علوم البحار في جامعة الخليج العربي للتعليق حول الموضوع ومااذا كان هنالك امكانية لانتقال هذا التمساح من ضفة المنطقة الشرقية الى الضفة المقابلة من الخليج العربي «البديع – الجسرة – المالكية» وبقية مناطق المنطقة الغربية حيث نفى الدكتور امكانية انتقاله الى سواحل البحرين، مؤكدا: «ان تناقل خبر ظهور تمساح في ساحل سيهات بناءً على ما ورد في صحيفة الرياض فإن مخاطر التمساح أيًا كان حجمه تقتصر على منطقة تواجده والتي قد تتوفر فيها عوامل بيئية تمكنه من البقاء وخصوصًا ما يتعلق بالملوحة. واحتمال انتقاله الى سواحل البحرين عبر المياه المتشاطئة مع السعودية يعد أمرًا مستحيلًا لكون هذا النوع من الزواحف لا يتكيف فسلجيًا للتنظيم الأزموزي لملوحة تصل الى ٤٥-٥٠ جزء بالألف بما يؤمن إمكانية انتقاله لهذه المسافة من الكيلومترات وبمثل هذه الأعماق لتعرضه الى اجهاد ازموزي شديد. وتحسبًا لحالات مشابهة تتعارض والتشريعات البيئية تتخذ الجهات المسؤولة الإجراءات بتنبيه الصيادين ومرتادي البحر بأخذ الحيطة والحذر والابلاغ عن مثل هذه الحالات في حال رصدها حفاظًا على سلامتهم».

وكانت صحيفة «الرياض» السعودية قد نشرت في وقت مبكر اليوم ان مركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بلاغًا عن وجود تمساح في بحيرة سيهات، مؤكدا لـ»الرياض» أنه يعمل بالتعاون مع الجهات المعنية للإمساك بالتمساح، مشيرا إلى وجود فريق مدرب وجاهز للتعامل مع هذه الحالة بالطرق السليمة.

وذكر المركز بأن الجهود تنصب في تجنيب المواطنين الخطر، وفي نفس الوقت تحفظ للبيئة توازنها، مضيفًا «أنه تم التنسيق مع جهات معنية أخرى للعمل على حل هذا الموضوع»، وأبان بأن وجود مصدر للمياه العذبة مكن التمساح من العيش في البحيرة، إذ إنه من الكائنات التي لا يمكنها الحياة في الأوساط المائية المالحة، لافتاً أن استمرار الجهود من فرق وقوارب البحث لحل الموضوع بأسرع وقت ممكن.

وشدد شبان من الفريق التطوعي على أنهم جاهزون للإطاحة بالتمساح الذي يشكل خطرا على مرتادي المكان البحري، وقال ناصر اليوسف: «قمنا بالبحث عن التمساح في المنطقة البحرية التي تعد بحيرة في سيهات قرب مصدر المياه العذبة لكننا لم نعثر عليه حتى الآن، ونأمل الإطاحة به قريبا ضمن الجولات البحرية التطوعية المنسقة مع الجهات المختصة ذات العلاقة».

وأضاف «نعتقد أن طول التمساح بين 1.5 متر إلى مترين وهو يشكل خطرا بهذا الحجم»، مشيرا إلى أن التمساح عاش في الموقع لفترة بسبب وجود مياه عذبة، مقدما الشكر إلى م. وليد الشويدر مدير عام مركز أبحاث الثروة السمكية بالمنطقة الشرقية على حضوره الميداني واهتمامه البالغ بمسألة صيد التمساح، وعن حجم الفريق التطوعي قال زكي المحسن: «إن فريقنا يتكون من تسعة أشخاص من الشباب السعودي المتطوع، نقوم بالجولات بحثا عن تمساحين اثنين وقسمنا الفريق قسمين أشخاص في الداخل المغمور بالمياه، وآخرين في الخارج وعملية الصيد بالطراد وبشباك الأسماك، ويتابع الفريق الخارجي الموقع بحثا عن التمساح ووجودنا في الخارج لأن المنطقة كبيرة وليست صغيرة ومعروف أنها تخرج من المياه أحيانا.