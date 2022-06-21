الشؤون الإسلامية تستعرض تطبيق “مناسك الحج والعمرة” لزوار معرض المدينة للكتاب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
تركّز اهتمام زوار معرض المدينة المنورة للكتاب على الاستفادة من شرح مناسك الحج، من خلال برنامج “مشروع التعليم الافتراضي لمناسك الحج والعمرة بتقنية الواقع الافتراضي”، الذي يقدم عرضًا ثلاثي الأبعاد لجميع مناسك الحج والعمرة، ويقدم صورة واقعية ذات جودة عالية للحرم المكي والمشاعر المقدسة، كما يقدم شرحًا مفصلًا بجميع اللغات مع عرض صور تفاعلية تحاكي الواقع الافتراضي لتمكن كل مسلم في العالم يرغب في تأدية العمرة أو الحج من الحصول على دورة تدريبية عن بعد.
ويعد البرنامج خطوة متطورة تسهل على الحجيج أداء فريضتهم على الوجه الصحيح، كما تمكن غير المسلم من مشاهدة تلك البقاع المقدسة، والتعرف على شعيرتي الحج والعمرة بشكل واقعي، كونه لا يسمح له بالوصول إلى تلك الأماكن المقدسة.
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