شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طلائع الحجاج القادمين من العراق إلى مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل إلى مكة المكرمة الفوج الأول من الحجاج العرب القادمين من العراق كأول فوج من حجاج الدول العربية يصل إلى العاصمة المقدسة, وسط حفاوةٍ وترحاب من شركة مطوفي حجاج الدول العربية الذي قدّموا الهدايا التذكارية، ورش الورد، وسقياهم بماء زمزم، مع ترديد الأناشيد الترحيبية بضيوف الرحمن .

وبلغ الفوج الأول من الحجاج العرب القادمين من العراق أكثر من ألف حاج تم توزيعهم على خمس مراكز خدمة ميدانية، من مختلف مناطق ومدن العراق.

وعبّر الحجاج القادمين من جمهورية العراق عن بالغ سعادتهم بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في سبيل توفير أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام, معبرين عن بالغ شكرهم وتقديرهم على ما وجدوه من حسن ضيافة واستقبال، تعكس مدى اهتمام المملكة حكومة وشعباً بضيوفها الذين يفِدون إليها من كافة أقطار الأرض المعمورة لأداء مناسك فريضة الحج.