شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات مؤتمر الشباب السعودي للاستدامة 2022 في كاوست والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استضافت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) في حرمها الجامعي المؤتمر السنوي الافتتاحي للشباب السعودي للاستدامة يومي 19 و 20 يونيو 2022، وانطلق المؤتمر بكلمة من رئيس كاوست البروفيسور توني تشان وتحدث في المؤتمر عدد كبير من المختصين ومنهم الرئيس التنفيذي لبرنامج تنميه القدرات البشرية الاستاذ أنس المديفر والرئيس التنفيذي لاستراتيجية برنامج جودة الحياة مشعل الرشيد و رئيس البيئة والاستدامة في مشروع البحر الاحمر الاستاذ رائد البسيط وغيرهم الكثير.

وعلق الدكتور لاري كارين عميد جامعة كاوست قائلاً "تعمل جامعة الملك عبدالله على تعزيز الاستدامة عن طريق العلوم والتكنولوجيا. لأكثر من عقد من الزمان ، لعب طلابنا السعوديون دورًا رئيسيًا في دفع التزام الجامعة بالاستدامة - في حرمنا الجامعي ، وفي مشاركتنا الوطنية ، وفي مساعينا العالمية. تعتبر مجموعة الشباب السعودي من أجل الاستدامة الجديدة تطورًا طبيعيًا وانعكاسًا للشغف الذي نراه كل يوم ليس فقط في طلاب جامعة الملك عبدالله، ولكن في الجيل القادم من الشباب السعودي في جميع أنحاء المملكة. تفخر جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بدعم رؤية الطلاب السعوديين لمستقبلهم حيث نعمل معًا لجعل الاستدامة حقيقة في متناول الجميع."

وتعليقًا على المؤتمر، قالت الدكتورة نجاح عشري، النائب والمشارك الأعلى لرئيس الجامعة للتقدم الوطني الاستراتيجي: "مشاهدة طلبتنا في هذا المؤتمر وهم يأخذون زمام المبادرة في طرح حلول لتحديات الاستدامة في المملكة العربية السعودية هو مبعث للفخر والاعتزاز. ولا شك أن للشباب السعودي دور أساسي وكبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن إشراكهم في التفكير في قضايا الاستدامة وتطويرها وتنفيذ مبادراتها سيعمل على تسريع الجهود التي تبذلها المملكة لتحقيق أهدافها بشكل عام. وبالنظر إلى التركيبة السكانية المتغيرة في المملكة، تمثل فئة الشباب حاليًا ما يقرب من 70 ٪ من السكان، فمن الأهمية بمكان تمكين هؤلاء الشباب لتعزيز الاستدامة الوطنية".

وأضافت:" نتطلع إلى البناء على الأفكار والنقاشات التي جرت خلال هذا المؤتمر، وسنبقى ملتزمين بدعم مجتمع الشباب السعودي من أجل الاستدامة والمشاركة مع الجهات الحكومية والصناعية والأكاديمية في جميع أنحاء المملكة في أجندة الاستدامة الوطنية. كما نهدف أيضًا إلى المساعدة في تقوية مهارات وقدرات المجتمع وتطويرها من خلال تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة ليصبحوا قادة الاستدامة. ولدينا إيمان راسخ أنه بدعم ومشاركة الشباب السعودي ستتمكن المملكة العربية السعودية من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف المبادرة السعودية الخضراء على أفضل وجه".