شكرا لقرائتكم خبر عن «المرئي والمسموع»: معلنون غير سعوديين يفتقرون للتراخيص النظامية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة العامة للاعلام و المرئي افتقار عدد من المعلنين غير السعوديين في منصات التواصل الاجتماعي للسجلات التجارية او التراخيص النظامية، مؤكدة ان العديد من المعلنين غير السعوديين" مقيمين و زائرين " لا يعملون تحت أي كيان تجاري او رخصة استثمار اجنبي.

وقالت الهيئة في خطاب الى وزارة التجارة، ان الأنظمة و اللوائح ذات العلامة منها نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 23/8/1426 و كذلك قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ 12/5/1434، تمنع العامل من العمل لحسابه الخاص، وتمكن وزارة الداخلية من ضبط وإيقاف وترحيل وايقاع العقوبات على المخالفين، ونظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ (1/1/1442هـ)، والذي يعد ممارسة غير السعودي لنشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة، وغير مرخص له بممارسته "جريمة" يعاقب مرتكبها بعقوبات تصل إلى السـجن خمس سنوات والغرامة بخمسة ملايين ريال.

بدوره دعا اتحاد الغرف السعودية القطاع الخاص بعدم التعامل مع غير السعوديين أو الإعلان لديهم أو دعوتهم للمناسبات التسويقية للمنتجات والخدمات والسلع إلا من يعمل تحت كيات تجاري ولديه ترخيص ومستندات نظامية تخوله في ممارسة الإعلان التجاري في منصات التواصل الاجتماعي، مرجعا ذلك لضبط من مخالفات عمل غير السعوديين.