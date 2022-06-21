سفارة اليمن بالرياض تكشف حقيقة عدم تجديد تأشيرة الزيارة العائلية

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت السفارة اليمنية بالرياض حقيقة عدم تجديد تأشيرة الزيارة العائلية. وأكدت السفارة اليمنية بالرياض في تغريدة على “تويتر” لأبنائها المقيمين في المملكة، أنه لا صحة للشائعات المتداولة عن عدم تجديد تأشيرة الزيارة العائلية لليمنيين المقيمين بالمملكة. وأفادت بأن تأشيرات الزيارات العائلية لليمنيين تمضي بصورة طبيعية. أخبار قد تهمك

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