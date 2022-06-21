الانتهاء من أعمال تطوير مدينة الكويت الترفيهية الجديدة

محمد بن مسعود - الدمام - ينتظر المواطنين من الكويت على أحر من الجمر الانتهاء من تشييد مدينة الكويت الترفيهية الجديدة والتي من المتوقع أن يكون في نهاية عام 2022 حسب ما صرح به الديوان الأميري الذي يقوم بإدارة المدينة. ستظهر المدينة الترفيهية في حُلة جديدة وعلى مساحة أكبر وهو ما سيجعلها أكبر مدينة ترفيهية في العالم العربي، ومن أهم المدن الترفيهية وأكبرها في العالم. ففي عام 2016، كانت نظرة الوداع الأخيرة على المدينة الترفيهية القديمة في الكويت والتي مثلت الكثير بالنسبة للمواطنين في الكويت.

تعتبر المدينة الترفيهية في الكويت واحدة من أقدم المدن الترفيهية في العالم العربي وأكبرها مساحة. فلقد تأسست هذه المدينة في القرن العشرين على الجانب الغربي من العاصمة الكويت حيث تم افتتاح المدينة الترفيهية لأول مرة في عام 1984 وكانت تشغل مساحة كبيرة تبلغ حوالي مليون متر مربع. قبل عام 2016، كانت شركة المشروعات السياحية هي المسؤولة عن إدارة المدينة وتنظيم العمل بها. في عام 2019، وافق المجلس البلدي الكويتي على قرار مجلس وزراء الدولة بتولي الديوان الأميري لهذه المهمة,

يأتي تشييد مدينة الكويت الجديدة ضمن رؤية دولة الكويت عام 2035 وتم بالفعل العمل على تطوير المدينة بالكامل. في عام 2016، تم إغلاق المدينة الترفيهية تمامًا من أجل البدء في أعمال التطوير، وتم الانتهاء من اعمال هدم المدينة القديمة بحلول اكتوبر 2020. ستشغل المدينة الجديدة الترفيهية مساحة كبيرة حيث تصل إلى 2650 كيلومتر مربع.

تم وضع جدول زمني من الشركة القائمة بأعمال تطوير مدينة الكويت الترفيهية الجديدة. ففي ديسمبر من عام 2021، تم الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال التطوير والتي كانت تتضمن تسليم المدينة الترفيهية الرئيسية إلى جانب فندق من فئة 3 نجوم ومتنزه رياضي. تأتي المرحلة الثانية في ديسمبر 2022 حيث سيتم تسليم حديقة الألعاب المائية إلى جانب مجموعة فنادق من فئة 3 و 4 نجوم. المرحلة الأخيرة من تسليم المدينة ستكون في مارس 2023 حيث سيتم تسليم فندق من فئة 5 نجوم إلى جانب الأعمال البحرية.

تعتبر المدينة الترفيهية الجديدة واحدة من الوجهات العالمية للسياحة والترفيه. فهي تجذب العديد من المواطنين المحليين، إلى جانب السياحة من الدول العربية والأجنبية. هذا لمساحتها الشاسعة، ولأنها تتضمن الكثير من الأنشطة الترفيهية التي تتناسب مع الكبار والصغار. دعنا نتحدث عن بعض الأنشطة الداخلية والخارجية التي يمكن القيام بها في المدينة الترفيهية الجديدة بالكويت.

تضم مدينة الكويت الترفيهية عدد كبير من الأنشطة الترفيهية التي يمكنك القيام بها والتي تتناسب مع العائلات والأفراد، الكبار والصغار. على سبيل المثال، يتوفر الكثير من المتنزهات الداخلية ومدن الألعاب الكبيرة. فعلى سبيل المثال، يمكن للأطفال ركوب الكثير من ألعاب الملاهي مثل الإفعوانية، السيارات الصغيرة المتصادمة، الدوامة وغير ذلك.

بينما يستمتع أطفالك بهذه الألعاب، يمكنك الاستمتاع أنت أيضًا بعالم حديث ومتطور من التكنولوجيا والعاب الإنترنت من خلال هاتفك الجوال. فعلى سبيل المثال، يمكنك من خلال كازينوالكويت.com الاستمتاع بالكثير من الألعاب الممتعة والمثيرة والتي تضمن لك ربح مال حقيقي في حالة الفوز، ويمكنك أيضًا اللعب مجانا باستخدام أموال المكافآت النقدية التي تحصل عليها. بعد ذلك، يمكنك الذهاب مع العائلة للتنزه في البحيرات الصناعية في قوارب فلكلورية رائعة أو الجلوس في المناطق الخضراء الشاسعة.

هناك العديد من الأنشطة التي يمكنك القيام بها في الداخل. فعلى سبيل المثال، يتوفر صالة للتزلج على الجليد والتي تقع على مساحة كبيرة وتوفر لك كافة المعدات للاستمتاع بأجواء الجليد سواء مع أصدقائك أو أفراد اسرتك. هناك أيضًا عروض الدولفين الترفيهية حيث ترى الدلافين أمامك تقفز وتقوم بالحركات البهلوانية الممتعة، كما تستطيع التقاط الصور معها أيضًا. هذا علاوة على قضاء أمسية جميلة في السينما أو المسارح، والذي يضمن لك الكثير من الخيارات الممتعة.

إن مدينة الكويت الترفيهية الجديدة هي نقله ضخمة نحو تشجيع السياحة الترفيهية سواء الداخلية أو الخارجية. على الرغم من الانتهاء من تشييد المدينة الترفيهية في الكويت، إلا أنه من المنتظر الانتهاء من إقامة بعض العاب الملاهي، أعمال التنظيم والإدارة وغير ذلك من الأمور. الجدير بالذكر أن كافة الأسعار في المدينة الترفيهية تكون رمزية وخاصة للمواطنين من الكويت مما يشجع على نمو السياحة الداخلية بشكل أكبر وتوفير خدمات الترفيه على أعلى جودة للمواطنين.

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