وزير التجارة: توقيع 14 اتفاقية بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليار دولار

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، عن توقيع 14 اتفاقية بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليار دولار.

وكان مجلس الأعمال السعودي المصري، كشف أن الاتفاقيات تشمل مجالات الطاقة والتصنيع، بحسب “الإخبارية”.

وقال اتحاد الغرف السعودية، في وقت سابق اليوم، إن ‏التبادل التجاري بين المملكة ومصر بلغ أعلى مستوى تاريخي له؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري 54 مليار ريال.

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وأضاف الاتحاد، عبر حسابه الرسمي بـ«تويتر»، أن ‏المملكة أكبر شريك اقتصادي عربي لمصر، ومجلس الأعمال السعودي المصري واحدًا من أهم أدوات زيادة حجم التجارة البينية بين البلدين.

وأشار الاتحاد إلى أنه ‏بلغ عدد الشركات السعودية المستثمرة في مصر أكثر من 6800 شركة، بينما بلغ عدد الشركات المصرية المستثمرة في المملكة أكثر من 802 شركة.

ويستكمل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، فعاليات ثاني أيام زيارته الرسمية إلى مصر، ضمن جولة إقليمية تشمل كلًا من مصر والأردن وتركيا، وتتضمن الزيارة بحث العلاقات الثنائية بين المملكة ومصر وكذلك القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.