التأمينات : 7081 إصابة ووفاة بالقطاع الحكومي والخاص

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت إحصائيات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تسجيل 7081 إصابة ووفاة بالقطاع الحكومي والخاص خلال 3 اشهر هذا العام 2022م، وتنوعت الحوادث مابين سقوط وحوادث مرورية والتعرض لقوى ميكانيكية حية وغير حية .
وبينت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الاصابات التي سجلت وكانت شفاء بدون عجز في القطاع الحكومية والخاص بلغت 68 إصابة، أما الاصابات التي سجلت وكانت شفاء مع عجز وصلت إلى 102 إصابة في القطاعين الخاص والحكومي ، والاصابات التي مازالت تحت العلاج بلغت 6897 إصابة، أما الإصابات التي نتج عنها وفاة بلغت 14 حالة وفاة في القطاع الحكومي والخاص .
وتنوعت حالات الإصابات والوفيات التي سجلتها التامينات الاجتماعية هي كالتالي:” الاحتكاك مع الحرارة والمواد الساخنة – الاعتداء – الافراط في السفر والحرمان – التسمم العرضي والتعرض للمواد السامة – العرض لتيار كهربائي ودرجة حرارة هواء وضغط محيط إشعاعي – التعرض لقوى الطبيعة – التعرض لقوى ميكانيكية حية – الترعض لقوى ميكانيكية غير حية – الترعض للدخان والنار واللهب – الحوادث المرورية – السقوط – انفجار وتفرقع – تهديدات للنفس”.
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وأظهرت سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عدد الاصابات التي سجلت لمواطنين سعوديين في القطاع الحكومي والخاص بلغت 686 حالة ، اما عدد الاصابات والوفيات التي سجلت لمقيمين في القطاع الحكومي والخاص بلغت 6395 حالة.
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حدد نوعية إصابات العمل التي يتم تسجيلها وهي :” الحوادث التي تقع للمشترك اثناء العمل او بسببه، الحادث الذي يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى مقر عمله أو العكس أو أثناء طريقه من مقر عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه أو إلى المسجد والعكس، الحادث الذي يقع للمشترك أثناء تنقله بقصد أداء مهمه كلفه بها صاحب العمل ، الإصابات بأي من الأمراض التي يثبت أنها ناجمة عن العمل”.
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