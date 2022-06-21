“الصحة”: تسجيل 1143 إصابة بكورونا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022، تسجيل 1143 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 787212 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1045 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 768087 حالة ولله الحمد. وأكدت “الصحة” تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9191 حالة وفاة. أخبار قد تهمك وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 137 حالة.

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