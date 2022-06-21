محمد بن مسعود - الدمام - ردا على ما يتم تداوله من معلومات غير صحيحة ببعض وسائل التواصل الاجتماعي … التحريات تؤكد وجود شبهة جنائية في واقعة تعرض 3 مركبات للحريق في الرفاع ، فجر أمس 20 يونيو 2022 والمعلومات تؤكد أن المركبات المتضررة ، لا تعود لأحد منتسبي وزارة الداخلية

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – ردًا على ما يتم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي.. الداخلية تؤكد: المركبات المتضررة لا تعود لأحد منتسبيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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