السوق المالية تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض.. وتحدد الشروط والتخصصات المطلوبة

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت هيئة السوق المالية عبر موقعها الإلكتروني “بوابة التوظيف”، عن توافر وظائف في التخصصات الإدارية والقانونية والتقنية بالرياض. وتشمل الوظائف الشاغرة: 1- أخصائي أول – حوكمة الشركات. أخبار قد تهمك 2- أخصائي أول – إدارة الأبحاث. 3- أخصائي أول – الموارد البشرية. 4- أخصائي أول – مركز تجربة العميل. 5- أخصائي أول – القوائم المالية. 6- مدير وحدة – تطوير البنية التحتية. 7- مدير وحدة – الشكاوى. وحول التخصصات المطلوبة: 1- القانون. 2- المحاسبة. 3- المالية. 4- إدارة الأعمال. 5- الاقتصاد. 6- الموارد البشرية. 7- هندسة النظم. 8- تقنية المعلومات. وعن الشروط العامة: 1- سعودي الجنسية. 2- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص مناسب للوظيفة. 3- خبرة سابقة حسب المسمى الوظيفي (تبدأ من 3 سنوات إلى 8 سنوات). وأوضحت أن التقديم بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/11/22هـ الموافق 2022/06/21م، ولمزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا)

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