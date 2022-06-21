محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس استقبل منفذ جديدة عرعر البري بمنطقة الحدود الشمالية أمس الدفعة الثالثة من حجاج بيت الله الحرام القادمين من جمهورية العراق وسط منظومة خدمات وإجراءات مرنة المقدمة من مختلف القطاعات الأمنية والصحية والخدمية والتطوعية. يذكر أن مرافق الخدمات بمنفذ جديدة عرعر البري تعمل على مدار الساعة خلال فترة دخول حجاج بيت الله الحرام، وقدمت خدماتها لأكثر من 4 الآف حاج عراقي حتى هذه اللحظة.

كانت هذه تفاصيل خبر وصول الدفعة الثالثة من حجاج بيت الله الحرام القادمين من العراق عبر منفذ جديدة عرعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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