مفاجأة.. كاتبة أمريكية اعتادت الإساءة للمملكة تعرض كتابها في معرض المدينة للكتاب

محمد بن مسعود - الدمام - تداول مغردون على مواقع التواصل صورًا لعدد من الكتب والمؤلفات، لكاتبة اعتادت الإساءة للمملكة والدعوة للأفكار المنحرفة، في معرض المدينة.
وانتقد المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا تم تداولها توضح عرض بعض كتب الكاتبة الأمريكية الصومالية الأصل والمثيرة للجدل، في معرض المدينة المنورة.
وتساءل النشطاء على حساباتهم في “تويتر”، هل من المعقول أن تُباع كتب لمثل هذه الكاتبة التي تناصب العداء للمملكة، وتحاول الضغط للاعتراف بحقوق الشواذ؟
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فيما حذر آخرون من عرض مثل هذه الكتب والأفكار المنحرفة للكاتبة، من أجل المحافظة على الدين والقيم الإسلامية التي هي من أسس المجتمع داخل المملكة.
وأكد المغردون على ضرورة الانتباه للخروقات الداخلية، من بعض أصحاب الأفكار المنحرفة الذين يناصبون العداء لبلادنا.
ونشر بعض النشطاء على حساباتهم صورًا كُتب عليها: “حصلت الكاتبة على مبالغ كبيرة من شخصيات إيرانية مقيمة في أمريكا، من أجل مهاجمة المملكة، وأيضًا الدفاع عن سياسة إيران الخارجية ورفع العقوبات عن طهران، فكيف يمكن أن يتواجد كتاب بمعرض المدينة يتحدث عنها ويصفها بالكاتبة الشجاعة؟”.
وطالب آخرون بإتلاف كل كتبها، خاصة وأنها كانت تطالب المملكة بالاعتراف بالشواذ، كما طالبوا بعدم عرض كتب تدعو للانحراف أو نشر الأفكار الهدامة في أي معرض من المعارض داخل المملكة.
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