لحملة “الثانوية ” فأعلى.. غرفة الرياض توفر وظائف شاغرة للجنسين

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت غرفة الرياض، عن توفر وظائف شاغرة للجنسين، لحملة الثانوية فما فوق للعمل في الرياض، وجدة. المسميات الوظيفية:- مساعد مبيعات- مسؤول علاقات عامة- اخصائي مبيعات- محلل- علاقات وخدمة عملاء- موظف مبيعات- مصمم أزياء- مهندس معماري. أخبار قد تهمك

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