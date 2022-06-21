في ثاني أيام الجولة الإقليمية.. ولي العهد يواصل زيارته إلى مصر

محمد بن مسعود - الدمام - يستكمل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، فعاليات ثاني أيام زيارته الرسمية إلى مصر، ضمن جولة إقليمية تشمل كلًا من مصر والأردن وتركيا، وتتضمن الزيارة بحث العلاقات الثنائية بين المملكة ومصر وكذلك القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بمصر، السفير بسام راضي، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي بدأت أمس الإثنين، تستغرق يومين.

وقال راضي، عبر فيسبوك، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل، مساء الإثنين، بمطار القاهرة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي عهد المملكة العربية السعودية، الذي يحل ضيفًا عزيزًا على وطنه الثاني مصر في زيارة تستغرق يومين.

ووفقًا لبيان الرئاسة المصرية، تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس عبدالفتاح السيسي، تتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

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كما تتضمن الزيارة التباحث حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية.

وتعكس زيارة ولي العهد قوة العلاقات بين الرياض والقاهرة، خاصة أنها تتسم بالقوة والاستمرارية نظرًا للمكانة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان على الأصعدة العربية و‌الإسلامية والدولية، فالبلدان هما قطبا العلاقات والتفاعلات في النظام الإقليمي العربي.