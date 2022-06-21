“الخطوط السعودية” تحصد جائزة أفضل حقيبة ترفيه جوي للأطفال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

حصلت الخطوط السعودية، على جائزة التميز في المنتجات الجوية للأطفال ضمن الجوائز Pax Magazine المعنية بتقييم منتجات ترفيه الأطفال على مستوى العالم ومقرها هامبورغ بألمانيا، وذلك عن منتجها المتمثل في حقيبة الترفيه الجوي للأطفال المسافرين على رحلاتها الدولية.

وتتميز الحقيبة بجودة التصميم وخفة الوزن وصناعتها من مواد صديقة للطفل وللبيئة، وتتنوع محتوياتها بما يجذب اهتمام الأطفال، من خلال شخصيات كرتونية تم تصمميها خصصياً للخطوط السعودية، بالإضافة إلى أنشطة ترفيهية ومهارية المضمّنة في كتيّبات التسلية، وكذلك أدوات العناية الشخصية التي تحتوي على غطاء للعين وسماعة الأذن ذات التحكم بمستوى الصوت لاستخدام الأطفال، علاوةً على أن الحقيبة مصممة لتتيح للأطفال الاحتفاظ بمتعلقاتهم الشخصية فيها.