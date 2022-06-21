أمير الباحة يقف على مشروع تحسين وتطوير المنطقة المركزية بمنتزه رغدان وحديقة الشلال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

وقف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة أمس, على مشروع تحسين وتطوير المنطقة المركزية في متنزه رغدان بالباحة، ومشروع حديقة الشلال في محافظة بني حسن، وذلك للوقوف على جاهزيتها لاستقبال الزوار والمصطافين القادمين للمنطقة في صيف هذا العام.

واستهل سموه جولته الميدانية بالوقوف على مشروع تحسين وتطوير المنطقة المركزية بمنتزه رغدان وحديقة اللافندر المنشأة حديثاً في وسط المنتزه، مستمعاً إلى شرحٍ مفصل من أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط عن المشروع الذي يقع على مساحة تجاوزت 20 ألف مترٍ مربع بتكلفة بلغت 5.000.000 ريال، وإنشاء ساحة مركزية بمساحة 8 آلاف مترٍ مربع ترتبط بحديقة الخزامى (اللافندر) التي تشغل مساحة 5 آلاف مترٍ مربع، يجاورها ممشى مكسو بالحجر الطبيعي بطول 500 مترٍ طولي، مع وجود شلالاتٍ مائية، مشيراً إلى أنه جرى إنارة المشروع بنحو 270 عمود إنارة ديكوري ومجسمات جمالية وأحواض زهور وجلسات ومعابر خشبية وأكشاك استثمارية.

بعد ذلك توجه سمو أمير منطقة الباحة إلى حديقة الشلال في محافظة بني حسن, مستمعاً إلى شرحٍ من السواط عن مشروع الحديقة الذي نفذته بلدية بني حسن على مساحة 22 ألف مترٍ مربع وبتكاليفٍ تجاوزت 4 ملايين ريال، وتشمل شلالات مياه منحدرة من السفوح الجبلية وبحيرات مائية ومسطحات خضراء وممرات مشاة وجلسات ومظلات ومناطق ألعاب ومواقع استثمارية مخصصة للمقاهي والمطاعم، بالإضافة إلى مواقف السيارات والخدمات، مفيداً أنه جرى في هذا العام إضافة مساحاتٍ جديدة لرصيد الحدائق والمنتزهات بمنطقة الباحة تتجاوز مساحاتها الإجمالية 400 ألف مترٍ مربع تمثل نسبة (5٪؜) تقريباً من مساحة المنتزهات والحدائق القائمة في المنطقة التي يصل إجمالي مساحاتها إلى 8 ملايين مترٍ مربع مجهزة بكافة الخدمات والمرافق ومهيأةً لاستقبال الأهالي والزوار والمصطافين.