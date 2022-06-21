أمانة العاصمة المقدسة تكثف أعمال الإصحاح البيئي بالمشاعر المقدسة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

خصصت أمانة العاصمة المقدسة (707) من الكوادر الفنية وتوفير أكثر من (1100) من الأجهزة والأدوات الخاصة للقيام بجميع أعمال المكافحة ورش المبيدات لتهيئتها وضمان جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس محمد بن عبدالباسط باحارث أن ذلك يأتي ضمن خطة الأمانة التشغيلية لموسم حج 1443هـ، وفي إطار الاستعداد المبكر لتهيئة المشاعر المقدسة وتجهيزها وتوفير الأجواء الصحية الآمنة للحجاج, مشيرًا إلى أن أعمال مكافحة الحشرات انطلقت في المشاعر المقدسة منذ منتصف شهر شوال الماضي، ولا تزال الفرق تواصل أعمالها بكامل طاقاتها الآلية والبشرية.

وبين أنّ الأمانة وزعت الفرق الميدانية الخاصة بأعمال مكافحة الحشرات في كامل نطاق المشاعر المقدسة، وتمت تغطية أجزاء كبيرة منها، حيث جرى تنفيذ أعمال النظافة في جميع المخيمات ودورات المياه ومقار الدوائر الحكومية والمراكز الصحية ومنشأة الجمرات وطرق المشاة، ومجاري تصريف السيول, بالإضافة إلى المواقع التي تحتوي على أشجار كثيفة والأودية المحيطة بالمشاعر.

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وأضاف وكيل أمين العاصمة المقدسة أن الأمانة قسمت العمل في جميع مناطق المشاعر المقدسة على فترتين “صباحية ومسائية” بحيث خصصت أربع فرق لمشعر عرفات، وفرقتين لمشعر مزدلفة و عشر فرق لمشعر منى وتضم كل فرقة مجموعة من الفنيين والمختصين والعمالة المدربة، مع تزويدها بعدد من الأجهزة المطورة وسيارات الرش الفراغي والميكروجين وأجهزة الضباب والرذاذ والأجهزة الأسطوانية، كما أنّ العمل سيستمر حتى نهاية الموسم لتتولى تلك الفرق رش ومكافحة الحشرات واستخدام المبيدات لتغطية كامل المنطقة وبإشراف مشترك من المختصين بتلك المناطق والمشرفين المركزيين.

وأكد أن هذه المرحلة تعد من أهم المراحل في الخطة التشغيلية للأمانة كونها تعنى بتهيئة وتجهيز المشاعر المقدسة، والتأكد من خلوها من الحشرات وسلامة كافة المرافق والمواقع قبل وصول ضيوف الرحمن والاطمئنان على سير الخدمات المختلفة وفق الخطة الموضوعة.