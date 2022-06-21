سفير المملكة لدى مصر: زيارة تبحث تنسيق المواقف المشتركة

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وأضاف السفير نقلي أن اللقاء الأخوي الذي يجمع ولي العهد وأخاه الرئيس المصري يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين في مجالات التعاون الثنائي كافة، بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة، فضلا عن تكثيف التشاور والتنسيق حيال عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية في ضوء التحديات الراهنة، وما تستدعيه من ضرورة تضافر الجهود بين المملكة ومصر.ونوه بالشراكة الاستراتيجية التي وصلت إليها العلاقات السعودية المصرية في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، والرئيس عبدالفتاح السيسي، لتشهد طفرة غير مسبوقة في جميع مجالات التعاون.
واختتم السفير نقلي تصريحه بالقول «دائما ما تكون هذه اللقاءات لقاءات خير وبركة، وتخرج بنتائج مثمرة وبناءة للبلدين الشقيقين وشعبيهما، وتخدم قضايا الأمتين العربية والإسلامية والأمن والسلم الدوليين».
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